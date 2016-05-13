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المغرب تعتقل مواطن تشادي بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش»

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المغرب تعتقل مواطن تشادي بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» المغرب تعتقل مواطن تشادي بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش»

ارشيفية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اعتقال مواطن تشادي تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة طنجة، أقصى شمال المملكة.

وذكر البلاغ أن المواطن التشادي الذي جرى اعتقاله، الجمعة، كان يخطط لإعلان شرق البلاد ولاية تابعة لـ”داعش”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية.

وبحسب الداخلية المغربية، فقد دخل العنصر “الداعشي” إلى المغرب في الرابع من مايو الجاري، كي يؤطر ويكون خلايا نائمة للتنظيم، تضم متطرفين جزائريين ومغاربة.

وأضافت أن المعتقل حضر لاستهداف مقرات بعض البعثات الديبلوماسية والمواقع السياحية كي يزعزع استقرار البلاد على غرار هجمات 2003.

وأشارت إلى أن التنظيم المتطرف بات يغير استراتيجيته من خلال إيفاد أعضاء ينحدرون من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، قائلة إن المشتبه فيه سيقدم أمام العدالة فور انتهاء البحث معه بإشراف النيابة العامة.

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