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جمارك مطار برج العرب تحبط عملية تهريب نقد أجنبى بقيمة 200 ألف ريال سعودى

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جمارك مطار برج العرب تحبط عملية تهريب نقد أجنبى بقيمة 200 ألف ريال سعودى جمارك مطار برج العرب تحبط عملية تهريب نقد أجنبى بقيمة 200 ألف ريال سعودى
أحبط رجال جمارك مطار برج العرب، بالاشتراك مع شرطة أمن الموانئ، برئاسة أحمد خالد مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية.

وعلى الفور تشكلت لجنة مكونة من وليد الشيخ ورجب بحيرى وطه عبدالمنعم أمن جمركى، وبحضور أحمد الأزهرى مدير إدارة الوديعة لتفتيشه، حيث تم ضبط مبلغ وقدره 200 ألف ريال سعودى.

وأثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طائرة شركة العربية رقم 325 المتجهة إلى جدة، اشتبه كل من عبد السلام العشرى رئيس الوردية ومصطفى حسين مأمور التفتيش راكب مصرى مسافر إلى جدة.

وقرر أبو العلا محمد مدير عام الموانئ الجوية تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 78 لسنة 2016، وتم تحريز المبلغ وإبلاغ الجهات المختصة، وقام بتحرير المحضر وليد الشيخ.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك وجمال عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة أشكال التهرب الجمركى كافة.

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