علامات تدل على إصابتك بالقلق المزمن.. لا تتجاهلها

القلق والتوتر من العوامل التى يتعرض لها الكثيرون فى الحياة اليومية، لكن هناك بعض الأعراض التى لا يجب أن يتم تجاهلها، لأنها قد تكون دليلا على الإصابة بالقلق المزمن.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فالتعرض للقلق فى الحياة اليومية، من الممكن أن يؤدى إلى مشكلة دائمة ويؤثر على الصحة النفسية، كما أنه وبشكل تدريجى يؤثر على الصحة بشكل عام، وهناك بعض الأعراض التى لا يلاحظها أحد وتكون دليلا على الإصابة بالقلق المزمن، وتتضمن هذه الأعراض الآتى:

1- الصداع غير المبرر، قد يكون دليلا فى بعض الأحيان على الإصابة بالقلق المزمن، لأن الإجهاد والتوتر يجعل العضلات متوترة، مما ينتج عنه الصداع وآلام أخرى.

>2- الإصابة بمتلازمة القولون العصبى: يحدث ذلك نتيجة القلق المزمن، وهو الذى يؤثر سلبيا بطبيعة الحال على الجهاز الهضمى.

>3- الرغبة فى تناول السكريات: يعد ذلك دليلا على القلق، فالجسم يحاول الهروب من التوتر والقلق عن طريق تناول أى شىء ممتع ولذيذ.

>4- تقلب المزاج: أمر شائع لدى الأشخاص الذين يعانون القلق، وعندما يفشل العقل فى الاسترخاء فهذا يعنى أن الشخص ممتلئ بالقلق.

>5- عدم التركيز: علامة أخرى على القلق، فعند الشعور بالقلق فيكون التركيز فى أى مهمة صعبا للغاية.

>6- الشعور بالتعب ونقص الطاقة: من علامات القلق، أن يكون التعب أيضا ناتجا عن ضعف الغدة الكظرية.

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