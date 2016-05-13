أستاذ غدد صماء: زيادة إفراز الغدة الكظرية يسبب السكر والضغط

أكد الدكتور سمير نعيم أسعد أستاذ الغدد الصماء بطب الإسكندرية أن مرض زيادة إفراز الكورتيزون من الغدة الكظرية يؤدى إلى الإصابة بمرض السكر والبدانة وارتفاع ضغط الدم وانقطاع الطمث فى السيدات وهشاشة العظام.

وقال الدكتور سمير نعيم أثناء انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء والبدانة والذى ستختتم أعماله اليوم بالإسكندرية: إن زيادة نسبة الكورتيزون تأتى نتيجة ورم حميد فى الغدة النخامية أو ورم حميد أو خبيث فى الغدة الكظرية مؤكدا أن العلاج الأساسى هو استئصال الورم.

وأشار إلى أن العقاقير تستخدم عند فشل الجراحة موضحا أنه يتم استئصال الورم بالغدة النخامية إذا كان الورم بالغدة وهى موجودة بقاع الجمجمة لتتحكم فى إفراز الهرمونات وتسمى الغدة "المايسترو" ويتم الاحتفاظ بالغدة سليمة بعد استئصال الورم.

- مؤتمر السكر: تركيب البالون والدعامات المعوية المؤقتة وسائل آمنة لخفض الوزن

>