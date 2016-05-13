مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم سيارتين و6 دراجات بخارية بمصر الجديدة

لقى ستة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون إثر حادث مرورى مروع بين سيارتين و6 دراجات بخارية بمحور (جوزيف تيتو) بمصر الجديدة.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بمحور (جوزيف تيتو) بمصر الجديدة ووقوع ضحايا، وبالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم (ه وع 714) قيادة المدعو أحمد محمد اسماعيل، والسيارة رقم (ق س ط 2364)، و6 دراجات بخارية.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من عماد أشرف رمضان (21سنة)، ومحمد صبحى سيد محمد (19 سنة – طالب)، ومصطفى محمد أحمد “غير معلوم باقى بياناته”، وأحمد عادل حسن “غير معلوم باقى بياناته”، ومحمد عمرو محمد صالح “غير معلوم باقى بياناته” وجثة أخرى لذكر مجهول الهوية مفصول الرأس فى العقد الثانى من العمر، بالإضافة إلى إصابة 5 أشخاص آخرين.

وقد تم نقل المصابين الخمس إلى مستشفى الجلاء العسكرى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ