ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمدينة دمنهور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات بمدينة دمنهور ومساومة مالكيها نظير إعادتها.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط وحدة مكافحة جرائم سرقات السيارات بالمديرية، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كل من ع.ا. ع 19 سنة عاطل وم. ش. ع 50 سنة عاطل و"ع. م" 40 سنة، و"ا.ع.ا" 30 سنة عاطل بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الثانى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق المغافلة باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها نظير إعادتها، متخذين من مدينة دمنهور والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بأماكن ترددهم ومحال إقامتهم أسفرت إحداها عن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعتراف بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين بارتكابهم عددا من وقائع سرقة السيارات، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.

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