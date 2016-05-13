مصرع مواطن وإصابة ضابط شرطة إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس

لقى مواطن مصرعه وأصيب ضابط شرطة بحروق إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس- القاهرة والتى اشتعلت بها النيران عقب انقلابها، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس ونقل الضابط المصاب إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ملاكى للانقلاب بالكيلو 78 بطريق السويس- القاهرة، وأن النيران اشتعلت بها عقب انقلابها.

وقال مصدر أمنى، إن الحادث تسبب فى وفاة شخص وإصابة ضابط الشرطة بحروق فى أماكن مختلفة بالجسد.

وأكد مصدر طبى، أنه تم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى السويس العام، وجار علاجه بالمستشفى.

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