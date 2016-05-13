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تنفيذ 867 حكما قضائيا وضبط 115 محكوما عليهم فى حملة أمنية بقنا

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تنفيذ 867 حكما قضائيا وضبط 115 محكوما عليهم فى حملة أمنية بقنا تنفيذ 867 حكما قضائيا وضبط 115 محكوما عليهم فى حملة أمنية بقنا
شنت مديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، حملة أمنية لمداهمة البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية، بالتنسيق والأمن العام، والتى استمرت ليوم واحد بقيادة العميد محمود صقر، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن قنا.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، والعميد أيمن فتحى رئيس المباحث، عن تنفيذ 867 حكما قضائيا متنوعا وضبط 115 من المحكوم عليهم.

وجاءت الأحكام كالتالى: 5 أحكام جنائية وتنفيذ 184 حكم حبس جزئى و53 حكم حبس مستأنف و484 حكم غرامة جزئية و38 حكم غرامة مستأنف و89 حكم مخالفة وتم تحصيل مبالغ مالية بلغت 9920 جنيها، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.


>- تنفيذ 822 حكما قضائيا وضبط 125 محكوما عليهم فى حملة لتنفيذ الأحكام بقنا

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