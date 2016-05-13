حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالهيروين بمدينة بنها

أمر أحمد البطل، وكيل أول نيابة مركز شرطة بنها، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الهيروين المخدر بمدينة بنها.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، تفيد وصول معلومات لضباط مباحث مركز شرطة بنها عن قيام كل من "فهد ع خ " 26 سنة عاطل محكوم عليه هارب فى القضية رقم 19072 جنح مركز بنها لسنة 2010 تبديد حصر رقم 1242 لسنة 2010م الحكم غيابى سنة وكفالة 100 جنيه و"محمود ع خ" 28 سنة عاطل السابق اتهامه فى عدد 2 قضية (سلاح سرقة وسائل نقل) آخرها القضية رقم 375 جنايات مركز بنها أمن دولة لسنة 2004– سلاح محكوم عليه هارب فى عدد 3 قضايا (تبديد) آخرها القضية رقم 9578 جنح مركز بنها – تبديد لسنة 2008م حصر رقم 4813 لسنة 2008 الحكم غيابى 6 أشهر وكفالة 500 جنيه جلسة بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبتفتيش مسكن المأذون بتفتيشهما أمكن ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 140 جنيها و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وأقر بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة إسلام شريف مدير نيابة مركز بنها وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.

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