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الأمن الإسكندرية يلقى القبض على أخطر تجار المخدرات والسلاح

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الأمن الإسكندرية يلقى القبض على أخطر تجار المخدرات والسلاح الأمن الإسكندرية يلقى القبض على أخطر تجار المخدرات والسلاح
ألقت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على أخطر تجار السلاح والمخدرات، بعد ساعة من المواجهة وتبادل إطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب، برئاسة المقدم هيثم عبد المقصود، انطلقوا بمأمورية استهدفت "راتب. خ"، 35 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، "من العناصر الإجرامية الخطرة"، المحكوم عليه فى "8" قضايا "قتل عمد وشروع فى قتل - سلاح – مخدرات - سرقة بالإكراه "منهم " 2 "مؤبد فى قضيتى " قتل عمد - شروع فى قتل "بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدة 94 سنه بحوزته طبنجة ماركة CZ - عيار 9 مم.

وأثناء ضبط المتهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التى بادلته إطلاق النيران، ما نتج عن ذلك إصابته بطلق نارى بالساق اليسرى، وتم نقله لمستشفى برج العرب وخرج عقب تلقيه العلاج، واتخذت إجراءات النشر عن الطبنجة، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة برج العرب وجار العرض على النيابة.

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