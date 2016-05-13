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الخارجية الروسية: إجراء عمليات عسكرية مشتركة مع أمريكا بسوريا غير مطروح

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الخارجية الروسية: إجراء عمليات عسكرية مشتركة مع أمريكا بسوريا غير مطروح الخارجية الروسية: إجراء عمليات عسكرية مشتركة مع أمريكا بسوريا غير مطروح

>نفى نائب وزير الخارجية الروسى أوليغ سيرومولوتوف وجود أى إمكانية لإجراء عمليات مشتركة للعسكريين الروس والأمريكيين فى سوريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن سيرومولوتوف قوله اليوم الجمعة إن "مثل هذا الكلام غير مطروح فى الوقت الراهن..والحديث لا يدور عن ذلك"، وأعاد الدبلوماسى الروسى إلى الأذهان أن المحادثات بين الطرفين الروسى والأمريكى استغرقت 6 أشهر حتى توصلهما إلى الاتفاقات الأخيرة بشأن سوريا.

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف قد أعلن - الأسبوع الماضى - أن وزارتى الدفاع الروسية والأمريكية توصلتا إلى تفاهم تام حول تنظيم طلعات الطائرات الحربية فى سماء سوريا.
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