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الأمم المتحدة تحمل النظام السورى مسئولية إفشال إيصال المساعدات لبلدة داريا

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الأمم المتحدة تحمل النظام السورى مسئولية إفشال إيصال المساعدات لبلدة داريا الأمم المتحدة تحمل النظام السورى مسئولية إفشال إيصال المساعدات لبلدة داريا

> حملت الأمم المتحدة، السورية مسئولية إفشال عملية إيصال المساعدات الإنسانية لبلدة داريا المحاصرة فى ريف دمشق.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) اليوم /الجمعة/ عن الناطق الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دوجاريك قوله "إن النظام السورى منع قافلة مشتركة تحمل مساعدات إنسانية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السورى والأمم المتحدة من دخول داريا"، مضيفا أن شروط النظام لإدخال المساعدات كانت غير مقبولة.

وأوضح دوجاريك أن قرار إيقاف القافلة اتخذه المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، بعد أن قامت السلطات السورية بمصادرة حليب الرضع من الشاحنات، بالإضافة إلى بعض اللقاحات الطبية. وكانت القافلة تضم 5 شاحنات تحمل موادا طبية وحليبا للرضع ومستلزمات مدرسية.

وقالت مصادر فى المعارضة السورية التى تسيطر على داريا المحاصرة من قبل الجيش السورى منذ عام 2012، إن القافلة وصلت إلى أطراف المدينة بعد حصولها على موافقة الحكومة، وتم رفض إدخالها فى اللحظة الأخيرة.
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مصر 365

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