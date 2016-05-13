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بالصور.. نجل قتيل حزب الله "بدر الدين" يتلقى عزاء والده بحضور قيادات التنظيم

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بالصور.. نجل قتيل حزب الله "بدر الدين" يتلقى عزاء والده بحضور قيادات التنظيم بالصور.. نجل قتيل حزب الله "بدر الدين" يتلقى عزاء والده بحضور قيادات التنظيم
نشرت وكالات الأنباء العالمية صورا للعزاء الذى أقامه تنظيم "حزب الله" في لبنان بعد مقتل أحد كوادره اليوم وهو مصطفى بدر الدين القيادى العسكرى بالتنظيم.

وكان على بدر الدين أكبر أبناء القيادى والبالغ من العمر 14 عاما كان فى استقبال المعزيين فى مقتل والده، وحضر العزاء هاشم صفى الدين من الذراع السياسى لحزب الله.

وكان حزب الله اللبنانى قد اعترف اليوم الجمعة، بمقتل القيادى البارز فى صفوفه مصطفى بدر الدين فى العاصمة السورية دمشق، أحد المتهمين الخمسة من المحكمة الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى.

وقال الحزب فى بيان: "إن التحقيقات الأولية تفيد بأن انفجارًا كبيرًا استهدف أحد مراكزنا بالقرب من مطار دمشق الدولى، ما أدى مقتل بدر الدين (السيد ذو الفقار) وإصابة آخرين بجراح".

نجل-قتيل-حزب-الله-بدر-الدين-يتلقى-عزاء-والده-(1)

نجل-قتيل-حزب-الله-بدر-الدين-يتلقى-عزاء-والده-(2)

نجل-قتيل-حزب-الله-بدر-الدين-يتلقى-عزاء-والده-(3)

نجل-قتيل-حزب-الله-بدر-الدين-يتلقى-عزاء-والده-(4)

نجل-قتيل-حزب-الله-بدر-الدين-يتلقى-عزاء-والده-(5)


>- حزب الله اللبنانى يجرى تحقيق حول مقتل القيادى "مصطفى بدر الدين" بسوريا

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