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بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم ينعون شهداء حلوان وينددون بالإرهاب

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بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم ينعون شهداء حلوان وينددون بالإرهاب بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم ينعون شهداء حلوان وينددون بالإرهاب
نظم متظاهرو القائد إبراهيم بالإسكندرية، تظاهرة ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة، وذلك لإدانة الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته 8 شهداء من رجال الشرطة.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور الشهداء، وكتبوا عليها عبارات الإدانة للحادث الإرهابى، وأكدوا على الدور الكبير الذى يقوم به رجال الشرطة والجيش فى حفظ الأمن والاستقرار فى ، والذين قدموا عددا كبيرا من رجالهم فداءً للواجب الوطنى، خلال الحرب على الإرهاب.

وطالب المتظاهرون بالضرب بيد من حديد على الإرهاب واقتلاع جذوره من مصر وتنفيذ أحكام الإعدام على قيادات الجماعة الإرهابية، مرددين هتافات "تحيا مصر".

من جهة أخرى، قدم المتظاهرون التهنئة للمصريين والأمة الإسلامية، باقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وأن يعيده على الجميع بالخير وأن يعم الأمن والاستقرار ربوع مصر.

متظاهرو القائد إبراهيم (1)

متظاهرو القائد إبراهيم (2)

متظاهرو القائد إبراهيم (3)

متظاهرو القائد إبراهيم (4)

متظاهرو القائد إبراهيم (5)

متظاهرو القائد إبراهيم (6)

متظاهرو القائد إبراهيم (1)

متظاهرو القائد إبراهيم (2)


>- بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم يهنئون العمال والأقباط بأعيادهم

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مصر 365

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