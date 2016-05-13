وصول 14 ألف و930 طن معدات لميناء الأدبية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الادبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة DU JUAN SONG و على متنها 14 الف و930 طن معدات قادمة من ميناء بورسودان كما تغادر السفينة سى بريز و على متنها 4 الاف طن دقيق و سكر متجهة الى اليمن.

وصول 1111 راكب لميناء سفاجا و تداول 299 شاحنة

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 208 راكب و 24 سيارة و 36 شاحنة كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 520 راكب و 14 سيارة و 15 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 8 راكب و 57 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 58 شاحنة و 10 راكب.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة الرياض و على متنها 401 راكب و 42 سيارة و 1 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 492 راكب و 28 سيارة و 13 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 54 شاحنة و 38 سيارة و 10 راكب و غادرت العبارة الرياض و على متنها 44 راكب و 7 سيارة و 8 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 75 راكب و 17 شاحنة و 3 سيارة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 40 شاحنة.

وصول 804 راكب لميناء نويبع

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 477 راكب و 32 براد و 11 تريلا و 7 سيارة و 2 باص جيت كما تغادر السفينة سينا و على متنها 39 راكب و 17 تريلا و 22 براد.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 327 راكب و 34 براد و 9 تريلا و 8 سيارة و غادرت السفينة سينا و على متنها 115 راكب و 19 تريلا و 22 براد و 33 طرد بضاعة و 65 طرد سمك و 2 سيارة.