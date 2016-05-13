"مفوضية اللاجئين" تعلن إنقاذ 1000 مهاجر قبالة السواحل الإيطالية

أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن حوالى 500 مهاجر ولاجئ كانوا على متن قارب صيد أبحر من مصر تم إنقاذهم من قبل وحدات وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبى (فرونتكس)، أمس، قبالة سواحل صقلية الإيطالية.

وقال وليام سبندلر، المتحدث باسم المفوضية فى جنيف، إنه وفقاً لخفر السواحل الإيطالى، فإن القارب كان يضم سوريين وعراقيين، بالإضافة إلى جنسيات أخرى، لافتاً إلى أنه، بالإضافة إلى ركاب هذا القارب، تم إنقاذ 500 مهاجر ولاجئ آخرين كانوا على متن قوارب صغيرة انطلقت من السواحل الليبية.

وأضاف "سبندلر"، أنه سيتم إنزال اللاجئين الذين تم إنقاذهم اليوم فى أربعة مواقع مختلفة بجنوب إيطاليا، هى كاتانيا وباليرمو وأوغتستا وكرتونى، موضحاً أن موظفين من المفوضية العليا لشئون اللاجئين سيكونون فى تلك المواقع لتقديم المساعدة وإعطاء المعلومات إلى هؤلاء المهاجرين واللاجئين.

وشدد "سبندلر" على أهمية إيجاد مسارات قانونية للاجئين للوصول إلى أوروبا، من خلال برامج إعادة التوطين والقبول الإنسانى وجمع شمل الأسر والرعاية الخاصة والتأشيرات الإنسانية وغيرها، وباعتبار ذلك أحد أهم الوسائل للمساعدة فى وضع حد لتهريب البشر.

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