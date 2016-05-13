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مصرع 6 وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم فى النزهة بسبب السرعة الجنونية

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مصرع 6 وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم فى النزهة بسبب السرعة الجنونية مصرع 6 وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم فى النزهة بسبب السرعة الجنونية
لقى 6 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 5 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات ومجموعة من الدراجات البخارية أعلى محور جوزيف تيتو بالنزهة، تم نقل الجثث إلى المستشفى وجار إسعاف المصابين.

البداية كانت بتلقى رجال شرطة النجدة بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بمحور جوزيف تيتو دائرة قسم شرطة النزهة، مما أسفر عن وقوع وفيات ومصابين .

على الفور، وجه اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بسرعة انتقال رجال شرطة المرور ورجال شرطة النجدة، وتبين حدوث مصادمة بين كلا من طرف أول قائد السيارة رقم هـ و ع 714 "أحمد محمد أسماعيل" 23 سنة، ومقيم النزهة، مصاب وتم نقله لمستشفى الجلاء العسكرى ، وطرف ثانى قائد السيارة رقم ق س ط 2364 مصاب وتم نقله قبل وصول القوات المسلحة، وطرف ثالث 6 دراجات بخاريه بدون لوحات معدنية .

أسفر الحادث عن وفاة كلا من عماد أشرف رمضان 21 سنه ومقيم السلام ( وتم نقل الجثمان لمستشفى السلام العام ، ومحمد صبحي سيد محمد 19 سنه طالب ومقيم السلام ( تم نقل الجثمان لمستشفى هليوبلس ، ومصطفى محمد أحمد غير معلوم باقي البيانات ( تم نقل الجثمان لمستشفى الجلاء العسكرى ، وأحمد عادل حسن .. غير معلوم باقي البيانات ( تم نقل الجثمان لمستشفى الجلاء العسكرى ، ومحمد عمرو محمد صالح .. غير معلوم باقي البيانات ( تم نقل الجثمان لمستشفى الجلاء ، وجثة لذكر مجهول الهوية مفصول الرأس فى العقد الثانى من العمر .. غير معلوم.

كما أسفر الحادث عن إصابة 5 آخرين، تم نقلهم جميعا لمستشفى الجلاء العسكرى، وتبين أن سبب الحادث هو رعونة فى القيادة والسرعة المفرطة.


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