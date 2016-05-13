بالصور.. تعرف على أسعار العدادات الكودية للمناطق العشوائية "منزلى وتجارى"

ينشر "اليوم السابع" الأسعار التى حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتركيب العدادات الكودية التى أعلنت عنها الوزارة، للحد من سرقة التيار الكهربائى، فى المناطق العشوائية المخالفة، بالإضافة إلى شروط الوزارة للموافقة على توصيل هذه العدادات.

وتضمنت شروط الوزارة، لتركيب هذا النوع من العدادات، 6 ضوابط رئيسية، فى مقدمتها ألا يكون المبنى مقاما على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو موجودا على أرض مملوكة للدولة، أو مخالفا لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، وتمت إضافة شرط جديد خاص بالمبانى الموجودة على الأراضى الزراعية، بسبب تقدم المواطنين بالعديد من الطلبات لهذه النوع من المبانى لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات".

وحددت وزارة الكهرباء الأوراق المطلوبة لتركيب هذا العداد، وهى: موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار، وتنقسم تكلفة تركيب عداد كودى إلى عداد منزلى وآخر تجارى، يتم تحديده وفقاً لمساحة الوحدة وقدرة العداد، وفيما يلى أسعار العدادات للوحدات السكنية والتجارية وأسعار المقايسات:

مصدر بـ"الكهرباء": بدء تركيب العدادات الكودية للعشوائيات الأحد المقبل