عمليّة جراحيّة لـ غادة عبد الرازق تعطّل تصوير مسلسل "الخانكة"

اضطرت الفنانة غادة عبد الرازق لإجراء عملية جراحية في عينها، بعد أن تفاقمت إصابتها أثناء تصوير أحداث مسلسلها " الخانكة "، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وكان الطبيب المعالج لغادة قد طلب منها إجراء العملية على الفور، وعدم انتظار سفرها إلى الخارج.

وقد طلب الطبيب من غادة تجنب الأضواء والإجهاد خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي دفعها لتوقف تصوير مشاهدها الخاصة حتى تماثلها للشفاء

تجدر الإشارة أن مسلسل " الخانكة " بطولة غادة عبد الرازق ، ماجد المصري ، فتحي عبد الوهاب، انتصار، مشيرة إسماعيل ، سميرة عبد العزيز، نهى العمروسى، ميريهان حسين وعدد من الوجوه الشابة، تأليف محمود دسوقي، إخراج محمد جمعه إنتاج مها سليم .

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