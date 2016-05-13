عادل إمام يوضح حقيقة حصوله على 40 مليون جنيه أجراً عن مسلسله

أكّد الفنّان القدير عادل إمام في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنّ تصوير مسلسله "مأمون وشركاه" سيستمرّ للأيّام الأولى من شهر رمضان، وأنّه لا يعلم تحديداً متى سينتهي التصوير لأن هناك ظروفاً غير إرادية قد تحدث، وقال إنّه يتمنّى في الوقت نفسه أن يسير كل شيء على ما يرام.

وعن حقيقة حصوله على 40 مليون جنيه أجراً عن مسلسله، قال عادل إمام إنه يقرأ كثيراً عن أرقام يحصل عليها هو أو غيره من الفنانين وقال إنها خيالية إلى أبعد الحدود، رافضاً التعليق لأن الأمور المادية على حد تعبيره، خاصّة بين الفنان والمنتج.

يذكر أنّ مسلسل"مأمون وشركاه" يشارك في بطولته لبلبة ومصطفى فهمي وتامر هجرس والقصة من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام وإنتاج تامر مرسي.

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