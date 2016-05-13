اللبناني ميشال تامر رئيساً للبرازيل

بعد عزل رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن منصبها، عيّن نائبها اللبناني الأصل ميشال تامر رئيساً للبلاد بشكل مؤقت.

وصوّت مجلس الشيوخ البرازيلي بأغلبية 55 صوتاً من أصل 81 صوتاً لصالح بدء إجراء إقالة روسيف من العمل لمدّة 180 يوماً، وإخضاعها لمحاكمة بتهمة التلاعب بأموال الدولة؛ وذلك في جلسة تاريخية.

وتولى نائبها ميشال تامر، بعد بدء إجراءات إقالة روسيف في مجلس الشيوخ، مهمّات الرئاسة بدلاً منها.

وأصبح تامر، أول حامل للجنسية اللبنانية، يحتلّ المنصب الأول في دولة غير لبنان.

ومن المتوقع أن يُلقي تامر البالغ من العمر 75 عاماً خطاباً من قصر الرئاسة يرافقه وزير المالية انريكي ميرييس.

يُذكر أنّ ميشال تامر زار لبنان عام 2011، حيث التقى الرئيس حينها ميشال سليمان. وفي 2013، زار فلسطين، حيث استقبله الرئيس محمود عباس. وفي العام نفسه، زار أبوظبي، ثمّ دبي، وكان له لقاء بحاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزار عمان واستقبله السلطان قابوس.

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