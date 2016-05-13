مي عز الدين تنفي خضوعها لجراحة تجميل أو استخدام المكياج

نفت الفنانة مي عز الدين كل ما تردد عن خضوعها لجراحة تجميل، بعد نشر البوستر الجديد لمسلسلها المقبل "وعد"، وأكّدت بالصوت والصورة لبرنامج ET بالعربي أنها لا تضع المكياج أثناء التصوير، على الرغم من أنها اعترفت بأنّها فكّرت أكثر من مرة بالخضوع لجراحة لتعديل الأنف، ولكنها تراجعت بعد تحذيرات من مقرّبين.

مي أكدت أنها تسمع نفس الشائعات كلّما خضعت لجلسة تصوير جديدة، وأشارت إلى أنها تقوم بتصوير أغلب أحداث مسلسلها الجديد "وعد" المقرّر عرضه في شهر رمضان المقبل، من دون وضع مكياج، ثمّ قامت بفرك وجهها أكثر من مرة أمام الكاميرا، لتؤكّد خلوّه من مساحيق التجميل.

يذكر أن الصورة الدعائية لمسلسل وعد شهدت تغييراً كبيراً في ملامح مي، وقيل إنها خضعت لجراحة تجميل، وصارت أقرب إلى ملامح زميلتها اللبنانية نيكول سابا، ما استدعى التوقّف أمام شفتيها. لكن مي بررت التغيير فيهما باستخدام المكياج لجلسة التصوير فقط، كما وجهت اعتذاراً إلى الإعلام بعدما قام جمهورها بسبّ عدد كبير من النقاد الذين كتبوا عن جراحة التجميل.

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