لليوم الثاني.. تأخر إقلاع 10 رحلات لمصر للطيران بسبب تباطوء الطيارين

لليوم الثاني علي التوالي، شهد مطار القاهرة الدولي تأخر إقلاع 10 رحلات جوية تابعة لشركة مصر للطيران ، عن مواعيد إقلاعها المحدد بجداول التشغيل ، بسبب تباطوء طيارى البوينج ٨٠٠/٧٣٧ عن الإقلاع بالرحلات ، لإرغام الشركة علي تفعيل اللائحة المالية الخاصة بالطيارين ، وفقا للنسب المتفق عليها والتى تتضمن زيادة رواتبهم وبدلاتهم بنسبة 85 %.

وقالت مصادر الملاحية إن مطار القاهرة شهد تأخر إقلاع رحلات رحلة مصر للطيران رقم 845 والمتجهة إلي الجزائر ، والتي كان مقر إقلاعها في 8.45 من صباح اليوم، ورحلة رقم 791 والمتجهة إلي روما والتي كان مقرر إقلاعها 9.40، ورحلة رقم 767 والمتجهة إلي ميونخ ، والتي كان مقرر إقلاعها في 10.55، ورحلة رقم 789 والمتجهة إلي الرياض ، والتي كان مقرر لها 11.30، ورحلة رقم 671 والمتجهة إلي جدة والتي كان مقرر إقلاعها في 11.30.

وأضافت المصادر إن مطار القاهرة شهد ايضا تأخر إقلاع رحلات مصر للطيران رقم 5771 والمتجهة إلي المدينة المنورة، ورحلة مصر للطيران677 والمتجهة إلي المدينة المنورة ، ورحلة رقم 647 والمتجهة إلي الرياض بالاضافة الى رحلتين أخرتين.

واضطر قطاع العمليات بمصر للطيران إلى المناورة بالطرازات الآخري ، وتحويل ركاب بعض الرحلات الى شركات اخرى او تأجيل سفرهم الى الرحلات القادمة او سفرهم الى محطات اخرى ومنها الى المحطات المقررة لهم لحل الازمة.

وبدات امس الخميس أزمة بمصر للطيران بسبب قيام طيارى البوينج ٧٣٧ /٨٠٠ بعملية تباطؤ فى اقلاع الرحلات للتأثير على قيام الرحلات فى مواعيدها متعللين بالاعتذار بالمرض او الاجازة المفاجئة ، مما ادى لتأخر اكثر من ٢٠ رحلة وإلغاء ٣ رحلات ، مطالبتهم بتفعيل اللائحة المالية الخاصة بالطيارين وفقا للنسب المتفق عليها.