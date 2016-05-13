«على الدين هلال» يهدي مكتبته العلمية لجامعة بني سويف ‎

مراسل – «ONA»

أهدى الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مكتبتة العلمية في مجال السياسية والاقتصاد إلى مكتبه كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، إسهامًا منه في جهود الجامعة في دعم وتطوير الكلية وخدمة الطلاب والباحثين.

من جانبه، وجة الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة، الشكر إلى هلال على إهدائه مكتبته العلمية، والتي تضم العديد من المؤلفات الهامة في مجال السياسية والاقتصاد لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

وأكد لطفي أن كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالجامعة هي مناظره لأي كلية أخرى بالجامعات المصرية، مضيفًا أن لوائح الكلية هي نفس اللوائح التي تعمل بها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

من جهته، قال الدكتور شعبان مبارز، عميد الكلية، إن الكلية شهدت تطورًا ملحوظًا في الأنشطة التدريبية لرفع كفاءة الطلاب وقدرتهم الثقافية، ففي خلال هذا الشهر فقط تم تدريب طلاب الكلية بمجلس الوزراء للتعرف على دور استطلاعات الرأي العام بمركز دعم واتخاذ القرار، وتدريب بحثي مع مساعد وزير التموين حول دور الشباب في عملية صناعة القرار.