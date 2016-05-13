النيابة العامة تعاين حريق مصنع الأثاث بدمياط والخسائر تقدر بـ20 مليون جنيه

قام فريق من النيابة العامة فى دمياط، ظهر اليوم الجمعة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام لنيابات دمياط، بمعاينة موقع حريق مصنع الأثاث الواقع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، ويباشر فريق من البحث الجنائى والأدلة الجنائية فحص محتويات المصنع لإعداد تقرير بملابسات الواقعة.

ولم تسفر المعاينات التى قامت بها النيابة العامة عن كشف أسباب الحريق حتى الآن، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث ببحث أسباب وملابسات الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية أنه مصنع الجناح الذهبى لصناعة الأخشاب والأثاث والواقع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، ملك مصطفى أبو عوف وشامل لصناعة الأخشاب والأثاث ومكون من عدة طوابق ويقع على مساحة تقدر بأربعة آلاف متر ومقسم إلى ثلاثة أجزاء متجاورة، وأن الحرائق أتت على كل محتويات المصنع من مبان ومحتويات وقدرت الخسائر بقيمة تقديرية 20 مليون جنيه.

محافظ دمياط :"حريق الأثاث" فى مصنع واحد والنيابة تتولى التحقيق فى الواقعة