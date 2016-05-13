إزالة 47 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بمدينة الخانكة

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية بإشراف اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، حملة مكبرة لإزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بمدينة الخانكة وتم تنفيذ 47 قرار إزالة.

وأكد اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية، أنه لا تراجع ولا تهاون فى إزالة المبانى المخالفة ولا طريق ولا سبيل لتوصيل المرافق إليها، موجها بإزالة كل التعديات على الأراضى الزراعية وتفعيل القانون على المخالفين.

وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 4319 إدارى مركز الخانكة لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق برئاسة المستشار جمال حته رئيس نيابة الخانكة.

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