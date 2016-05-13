نهيان بن مبارك يكرم 27 فائزاً بجائزة محمد بن خالد للأجيال

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، 27 فائزاً بجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال، للإملاء باللغة العربية في دورتها الـ18 تحت شعار «متميزون من أجل الوطن»، وذلك في حفل نظمه مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، صباح أمس، على مسرح بلدية العين.

وحضر حفل التكريم الشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من كبار الشخصيات والضيوف وأولياء الأمور والمكرمين.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، كلمة أشاد فيها بالدور الكبير الذي تهدف إليه الجائزة من دعم للأجيال في تعزيز الهوية العربية والتربية الإسلامية، مقدماً الشكر لرئيس مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، لدورها الكبير في دعم الثقافة المعرفية وتعزيز الأصالة الوطنية والتحفيز إلى التميز والإبداع والابتكار، ومتمنياً التوفيق والنجاح والتميز.

أهداف

تهدف جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال إلى تحقيق عدة أهداف منها التعرف إلى الموروث العربي والإسلامي من خلال الارتباط بالسير والقصص الأصيلة التي تقدم نماذج الاقتداء، وتقديم نماذج متميزة من الطلاب يتسمون بحب العلم، ودعم الشخصية الطلابية القيادية المستقلة القادرة على النقد البناء والتفكير الإبداعي، وتبني إدارات المدارس المشاريع المتميزة الهادفة التي تحقق أهداف ورؤية المركز.