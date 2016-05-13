طرق دبي: نجاح التجربة الوهمية لحادث نفق المطار

نفذت هيئة الطرق والمواصلات تجربة وهمية ناجحة لحادث يحاكي تدهور بين أكثر من مركبة في نفق مطار دبي، بمشاركة (11) جهة حكومية اتحادية ومحلية هي، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة في دبي، هيئة الطيران المدني، طيران الإمارات ومطارات دبي.



> وأثنى أحمد هاشم بهروزيان رئيس فريق إدارة الأزمات والمدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، بعد نجاح التجربة على الجهود المتميزة، التي بذلها الشركاء الاستراتيجيون، في تنفيذ المهمة التي تتطلب تكاتف الجهود، مؤكداً أن التجربة أثبتت جاهزية هيئات ودوائر دبي في التعامل مع الحوادث الكبيرة، واظهرت تجانسا في التواصل والتنسيق بين الجهات المشاركة في التجربة.

وقال: شارك في التجربة أكثر من 300 شخص من مختلف الجهات، و14 مركبة تخصصية في الإطفاء والانقاذ بينها مركبة القيادة الميدانية للدفاع المدني، وتسع مركبات إسعاف إضافة إلى المستشفى الميداني (باص الكوارث)، و20 مركبة شرطة بين دورية وآلية إنقاذ، و30 مركبة وآلية تابعة لهيئة الطرق والمواصلات.

وأوضح بهروزيان أن التجربة الوهمية التي تم تنفيذها حاكت وقوع حادث اصطدام كبير بين مركبتين داخل النفق، إحداهما تحمل مواد قابلة للاشتعال والأخرى تحمل أصباغا، وتسبب الحادث في وقوع حوادث اخرى بين حافلة للمواصلات العامة ومركبة أجرة ومركبتين خاصتين، وما ترتب عليه من تبعات تطلبت تدخلا وانتشارا سريعين من قبل فريق إدارة الأزمات التابع لهيئة الطرق والمواصلات وبمشاركة فعالة ومباشرة من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية الإحدى عشرة.

وأضاف: استمرت التجربة الوهمية أكثر من أربع ساعات، تم خلالها إغلاق نفق المطار في اتجاه القصيص وإمارة الشارقة، وتم الوقوف على جاهزية فريق إدارة الأزمات في هيئة الطرق والمواصلات ونظرائه في الجهات الحكومية الأخرى، وإثبات مدى استعداد هذه الفرق للتدخل واحتواء مثل هذه الحوادث.