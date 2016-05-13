دليل هدايا رمضان من لوازم المكياج الأساسيّة

تشاركي اللحظات الجميلة في موسم الأعياد هذا! تنشر سيفورا الجمال في شهر العطاء وتبادُل الهدايا الفضيل، مع عُلب هدايا من المكياج بإصدار محدود. وهي تقدّم عُلبتي هدايا بإصدار محدود تضمّ كلّ منهما تشكيلة مختارة من مستحضرات المكياج التي لا غنى عنها من سيفورا. صُمّمت العُلب ببراعة وإتقان وزُخرفت بالفنّ العربي كي تغمر روح العيد فعلًا محبّات الجمال في الشرق الأوسط.

عُلبة Made in Sephora Ramadan Beauty Box

تضمّ علبة Made in Sephora Ramadan Beauty Box كلّ لوازم المكياج الأساسيّة التي تساعدك على الظهور بأبهى حلّة في شهر رمضان. ستجدين فيها مسكارا An Outrageous Volume Gold Mascara وباليت ظلال العيون Colorful 5 Eyeshadow Palette السرمدية بلون النيود وقلم الكحل Waterproof Kohl Pencil الذي لا غنى عنه. كما تمنحك سيفورا هدايا مجانية هي قارورة مزيل المكياج Mini Waterproof Eye Makeup Remover المصغّرة، وأحمر شفاه Mini Rouge Infusion Neutral المصغّر وماسك Lotus المرطّب والملطّف للعيون بالحجم الطبيعي.

علبة Sephora Eye-conic Ramadan Box

اكتشفي لوازم مكياج العيون الأساسيّة Made in Sephora مع الإصدار المحدود والحصري من علبة Sephora Eye-conic Ramadan Box. صُمّمت باليت IT Palette الشهيرة بلون النيود لتمنحك إطلالة فاتنة وإنّما طبيعيّة لليالي رمضان العامرة بالأنشطة الاجتماعيّة، وتنضمّ إليها مسكارا Mini Outrageous Volume Mascara المصغّرة لرموش لا تُقاوم. كما تمنحك سيفورا أحمر شفاه Mini Sephora Rouge Cream المصغّر كهديّة مجّانيّة، وبما أنّ الأخبار السعيدة نادرًا ما تأتي منفردة، تكمّل المجموعة قارورة مزيل المكياج Mini Waterproof Eye Makeup Remover المصغّرة!