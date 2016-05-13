المغرب تحبط مخططا إرهابيا لداعش لاستهداف مقرات دبلوماسية ومواقع سياحية

الرباط /أ ش أ/



>تمكن المكتب المركزى للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى بوزارة الداخلية المغربية، من إجهاض مخطط إرهابي، على خلفية اعتقال تشادى تابع لتنظيم (داعش) الإرهابى صباح اليوم /الجمعة/ فى أحد المنازل بمدينة طنجة، وذلك بناء على معلومات بأنه كان يستهدف بعض المقرات الدبلوماسية والمواقع السياحية وإعلان ولاية جديدة له فى المنطقة الشرقية من المملكة.

>وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أن التحريات الأولية كشفت عن أن المعتقل - الذى دخل البلاد عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 4 مايو الجارى قادما من تشاد - تم إيفاده إلى المملكة من قبل تنظيم داعش، من أجل تأهيل وتدريب خلايا نائمة، تضم متطرفين جزائريين ومغاربة متشبعين بالفكر الداعشى لشن عمليات إرهابية نوعية، تستهدف مقرات بعض البعثات الدبلوماسية الغربية ومواقع سياحية، فى اطار زعزعة أمن واستقرار البلاد تماشيا مع أجندة "داعش" الارهابية.

>وأضاف البيان أنه فى إطار هذا المشروع الإرهابي، قام المعتقل الداعشي، بعمليات استطلاعية لبعض المواقع المستهدفة، وذلك بهدف التحضير لتنفيذ عدة عمليات متنوعة ومتزامنة من حيث التوقيت، لإرباك المصالح الأمنية وإحداث خسائر جسيمة فى الأرواح والممتلكات على غرار الأحداث الدامية التى عرفتها مدينة الدار البيضاء فى 16 مايو 2003، كما كان يعتزم إعلان المنطقة الشرقية للمملكة ولاية تابعة لداعش.

>وأشارت الداخلية المغربية الى أن هذه العملية الاستباقية تأتى فى خضم تصاعد التهديدات الإرهابية من قبل تنظيم داعش الارهابي، من أجل خلق ولايات تابعة له أسوة بفرعها بليبيا .

>وأوضح البيان أنه يتضح جليا من خلال الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية من أجل التصدى للأهداف التوسعية لـ "داعش" وإيقاف المتشبعين بفكرها الدموى والحاملين لمشاريع إرهابية داخل التراب الوطني، لجوء تنظيم داعش إلى تغيير استراتيجيتها من خلال إيفاد أحد أعضائها المنحدرين من دول جنوب الصحراء ( تشاد) إلى المملكة.

>وأكد البيان أن العمليات الاستباقية المتوالية ضد الشبكات الإرهابية، مكنت من إحباط العديد من المشاريع الإرهابية التى كانت تستهدف أهدافا نوعية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى ضبط ترسانة مهمة من الأسلحة والذخيرة والمواد المستعملة فى صناعة المتفجرات والسموم لدى أعضاء هذه الخلايا المفككة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذى يجرى معه تحت إشراف النيابة العامة بطنجة.

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