بلجيكا تقرر المشاركة فى مهمات التحالف الدولى لضرب داعش فى سوريا

>أعلن مجلس الوزراء البلجيكى المصغر مشاركة طائرات (إف 16) فى قصف مواقع تنظيم (داعش) فى سوريا اعتبارا من شهر يوليو القادم.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن القرار اتخذ خلال اجتماع المجلس الدورى فى بروكسل، حيث قررت الحكومة تخصيص ست طائرات من طراز (إف 16) للمشاركة بعمليات التحالف الدولى ضد التنظيم فى سوريا.

من جانبه، كشف وزير الخارجية البلجيكى ديديه ريندرز أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد طالبت بلاده - قبل أشهر - بالمساهمة بقصف مواقع التنظيم فى سوريا، موضحا أنه لا يعتقد أن بإمكان بلجيكا الاكتفاء بقصف مواقع للتنظيم فى العراق فقط باعتباره خطر عابر للحدود.

وكانت بلجيكا قد ساهمت - فى السابق - بقصف مواقع التنظيم فى العراق انطلاقا من قاعدة جوية فى الأردن هى قاعدة الأزرق وذلك قبل أن توقف المهمة مؤقتا لأسباب تتعلق بالموازنة العسكرية.

وتساهم بلجيكا كذلك فى محاربة التنظيم عبر تدريب القوات العراقية فلديها فريق من الخبراء والمدربين يعمل فى بغداد على المساهمة فى رفع قدرات الجيش العراقي.

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