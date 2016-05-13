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مش الأكل بس.. 5 أسباب "غير متوقعة" لزيادة الوزن

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مش الأكل بس.. 5 أسباب "غير متوقعة" لزيادة الوزن مش الأكل بس.. 5 أسباب "غير متوقعة" لزيادة الوزن
زيادة الوزن خاصة بشكل سريع هى مشكلة أغلب المصريين، وهناك مأساة حقيقية تتمثل فى عدم تناول الطعام كثيرا إلا أن وزن الجسم يزيد والملابس تصبح أضيق من ذى قبل، ولعل الفتيات هن الأكثر شكوى من ذلك، لأنهم الأكثر اهتماما وخوفا على مظهرهن، ومن هذا المنطلق نقدم لك أسبابا غير متوقعة تجعلك تتناول الطعام بكميات تفسد هيئتك دون وعى منك، وذلك وفقا لما ذكره موقع " prevention" الطبى:

1) الاكتئاب


>عندما تصاب بالاكتئاب توقع زيادة وزنك بسبب العقاقير المضادة للاكتئاب التى تحتوى على مواد تزيد من وزنك، وفى حالة عدم التعامل مع الاكتئاب من جانب زيارة طبيب وتعاطى أدوية، فهناك عرض شهير من أعراض الاكتئاب وهو أنك تتناول الطعام بكثرة أو تمتنع عنه نهائيا، وفى حالة تناوله كثيرا نكتسب الوزن حتما.

2) قائمة أدويتك الخاصة


>هناك قائمة بأسماء أدوية مختلفة تزيد الوزن، من أبرزها حبوب منع الحمل، والعلاج الهرمونى، والمنشطات، وأدوية أمراض القلب والضغط، وكذلك سرطان الثدى، بالإضافة إلى بعض العلاجات لالتهاب المفاصل الروماتويدى، والصداع النصفى.

3) النقص فى بعض العناصر الغذائية


>عندما يفتقد جسدك لبعض العناصر الغذائية مثل نقص المغنسيوم والحديد، فإن ذلك قد يضر بجهازك المناعى، ويستنزف مستويات الطاقة الخاصة بك، وهنا تعوض نقص الطاقة ببعض الكافيين والحلويات والكربوهيدرات البسيطة مما يزيد وزنك.

4) كبرك فى السن


>سنوات عمرك تتحكم فى زيادة وزنك، لأن عملية الأيض تقل عن ذى قبل ويصبح حرقك أقل، لذلك عليك بممارسة الرياضة دوما لتحقق المعادلة الصعبة وتحافظ على وزنك.

5) متلازمة كوشينج


>عندما يصاحب زيادة الوزن ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام، وتغيرات فى لون بشرتك، بما فى ذلك علامات تمدد الجلد الأرجوانية أو الفضية على بطنك وخديك، يكون ذلك علامة على أن الجسم لا يستطيع معالجة المواد الغذائية بالطريقة التى ينبغى له أن يفعلها.

هذه المتلازمة تحدث فقط لحوالى 15 فى كل مليون من البالغين سنويا، ولكن يجب الحذر منها وهى متلازمة "كوشينج"، ولعل واحدة من العلامات المنبهة لها أيضا هى أن توزيع يكون أكثر فى القسم الوسطى من الجسم، بينما يكون الذراعان والساقان أكثر رشاقة.

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