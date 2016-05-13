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إجراء أول عملية جراحية لإزالة «ورم» بمستشفى بورسعيد العام

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إجراء أول عملية جراحية لإزالة «ورم» بمستشفى بورسعيد العام إجراء أول عملية جراحية لإزالة «ورم» بمستشفى بورسعيد العام

بورسعيد – جمال نوفل:

شهدت مستشفى بورسعيد العام إجراء جراحتين لازالة الأورام، وهي الجراحات الأولى من نوعها التي يتم إجرائها في بورسعيد وفي المستشفيات الحكومية بالمحافظات .

وقال الدكتور شريف أبو جندي، مدير المستشفي، إن إجراء هذه الجراحات يفتح المجال أمام مرضي الأورام في بورسعيد لتلقي الخدمة العلاجية والعمليات الجراحية دون الحاجة للتنقل خارج المحافظة.

وأضاف أبو جندي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن هذه الخدمة الجديدة تضاف إلى الخدمات التي يتم إستحداثها في مستشفى بورسعيد العام؛ حيث أجريت حتي الآن سبعة عمليات قلب مفتوح، و365 عملية قسطرة قلب علاجية وتشخيصية، و45 عملية جراحة أوعية دموية وعمليتين لتغيير مفاصل الحوض.

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