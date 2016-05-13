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القبض على عاطل وكهربائى سرقا مصوغات ذهبية من شقة فى أسيوط

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القبض على عاطل وكهربائى سرقا مصوغات ذهبية من شقة فى أسيوط القبض على عاطل وكهربائى سرقا مصوغات ذهبية من شقة فى أسيوط
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، القبض على عاطل وكهربائى سرقا مصوغات ذهبية من شقة موظف بالإدارة الصحية عن طريق أسطح المنازل المجاورة بالبندر دائرة المركز.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية يفيد بوصول بلاغ من "عبد الله.م.س" 58 سنة موظف بالإدارة الصحية بالقوصية، ومقيم بندر القوصية دائرة المركز بسرقة المصوغات الذهبية ومبلغ مالى 12500 جنيه من الشقة الخاصة به ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى ذلك.

بانتقال ضباط مباحث المركز وبإجراء التحريات السرية توصلوا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "شريف.م.ع" 31 سنة عاطل السابق اتهامه فى 2 قضية سرقة، و"محمد.م.س" 46 سنة كهربائى السابق اتهامه فى 17 قضية "خيانة أمانة – ضرب" مقيمان ذات الناحية، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطهما وبحوزة الأول 2 سلسلة ذهبية، و2 دلاية ذهبية، و2 خاتم ذهبى وأنسيال ذهبى، وأسورة ذهبية، و2 غويشة ذهبية تزن حوالى 180 جرامًا، ومبلغ مالى 12500 جنيه، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك فيما بينهما وقام الثانى بتسهيل دخول الأول لمنزله واعتلاء أسطح المنازل المجاورة لمنزل المبلغ لتمكينه من دخول الشقة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مو


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