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ضبط 4 أطنان و680 كيلو مركزات غذائية منتهية الصلاحية داخل شركة بالمنوفية

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ضبط 4 أطنان و680 كيلو مركزات غذائية منتهية الصلاحية داخل شركة بالمنوفية ضبط 4 أطنان و680 كيلو مركزات غذائية منتهية الصلاحية داخل شركة بالمنوفية
شنت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية على شركات تصنيع الأغذية، تمكنت خلالها من ضبط 26 برميلا يحتوى كلا منها على نحو 180 كيلو من المركزات الغذائية منتهية الصلاحية منذ مارس 2016 بإحد شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الأولى بمدينة السادات، أى ما يعادل 4680 كيلو جرام، وتم تحرير محضر رقم 1 لسنة 2016، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة.

جاء ذلك أثناء تفتيش الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بمحافظة المنوفية على المنشأة، فتبين وجود هذه البراميل من المركزات الغذائية منتهية الصلاحية التى يتم استخدام كل كيلو منها فى تصنيع نحو 100 كيلو من المنتجات الغذائية، كما تبين وجود مياه راكدة داخل صالة الإنتاج، وعدم نظافة المعدات والأرضيات داخل الثلاجات، ووجود قمامة أمام الثلاجات.

كما تبين أن أبواب الثلاجات غير محكمة الغلق، وكذلك عدم توافر الشروط الخاصة بالأمن الصناعى مع إلقاء المواد الخام على الأرض، ووجود عدد من العمالة المؤقتة بدون شهادات صحية، وعمالة تحت السن دون إثبات شخصية، فتم تحرير محضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


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