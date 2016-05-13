مجهولون يستولون على 1200 أسطوانة بوتاجاز فى المنيا

استولى مجهولون على 1200 أسطوانة بوتاجاز بعد استيقاف سائق سيارة تابعة لشركة المنيا جاز بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، بلاغا من صلاح زيدان "38 سنة" سائق السيارة رقم 9876 / 716 مقطورة المنيا، التابعة لشركة المنيا جاز، بقيام 12 شخصا، باستيقافه بالطريق الصحراوى الشرقى، والاستيلاء على 1200 أسطوانة محتويات السيارة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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