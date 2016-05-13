مجهولون يستولون على 1200 أسطوانة بوتاجاز فى المنيا

استولى مجهولون على 1200 أسطوانة بوتاجاز بعد استيقاف سائق سيارة تابعة لشركة المنيا جاز بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- بالصور.. محافظ المنيا يتابع أعمال التطوير الحضرى بالعشوائيات
كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، بلاغا من صلاح زيدان "38 سنة" سائق السيارة رقم 9876 / 716 مقطورة المنيا، التابعة لشركة المنيا جاز، بقيام 12 شخصا، باستيقافه بالطريق الصحراوى الشرقى، والاستيلاء على 1200 أسطوانة محتويات السيارة.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.
>- بالصور.. محافظ المنيا يتابع أعمال التطوير الحضرى بالعشوائيات