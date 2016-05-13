إصابة 11 فردا فى مشاجرتين بسبب خلافات على الجيرة بالمنوفية

أصيب 11 فردا بإصابات بالغة فى مشاجرتين بمحافظة المنوفية بسبب خلافات على الجيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد ياسر زهنى، مدير المباحث الجنائية، يفيد من وقوع مشاجرتين ومصابين.

وبالانتقال الفورى تبين أن المشاجرة الأولى بقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم بين عائلتى الربيعى وغلاب بسبب خلافات على الجيرة ونتج عنها إصابة 4 أفراد، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكانت المشاجرة الثانية بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بين أولاد عمومة من عائلة عبد الرحيم، ونتج عنها إصابة 7 أفراد، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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