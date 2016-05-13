ضبط هارب من مؤبد وبحوزته كيلو حشيش قبل ترويجه على المتعاطين بالمنوفية

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالسادات من ضبط عاطل هارب من حكم بالمؤبد وبحوزته كيلو حشيش، وذلك قبل ترويجه على المتعاطين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد ياسر زهنى، مدير المباحث الجنائية، يفيد من ضبط "كرم الله. ز" عاطل، ومقيم دائرة مركز السادات "مدرج جنائيا" والسابق اتهامه فى القضية رقم 6534 إدارى مركز أشمون لسنة 2011 م "أموال عامة" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 29524 جنايات مركز أشمون لسنة 2012م "مخدرات" والمحكوم فيها بالحبس المؤبد 25 سنة وغرامة 50 ألف جنيه غيابى بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين المتعاطين، بدائرة مركز السادات والقرى المجاورة.

وعلى الفور قرر العميد ياسر زهنى، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى، وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية، برئاسة العقيد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى بالسادات، وضمت ضباط إدارة البحث الجنائى وقسم مكافحة المخدرات المقدم نبيل مسلم والمقدم حمدى سيف من إدارة البحث الجنائى، حال مشاهدة المذكور للقوات حاول الهرب، وتمكنت القوات من السيطرة عليه وضبط بحوزته 104 قطع مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر، 2 فرش لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى 1 كيلو جرام، 600 قرص لعقار الترامادول المخدر.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف للاتصال بعملائه تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرر المحضر رقم 7097 جنح مركز السادات لسنة 2016م، وجار العرض على النيابة العامة.

- فى الجنازة يا ناقص..ضبط عاطل حاول سرقة ألف جنيه أثناء تشييع جثمان بالمنوفية