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بالصور.. الحماية المدنية بالسويس تنتهى من إخماد حريق شاحنة مواد بترولية

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بالصور.. الحماية المدنية بالسويس تنتهى من إخماد حريق شاحنة مواد بترولية بالصور.. الحماية المدنية بالسويس تنتهى من إخماد حريق شاحنة مواد بترولية
تمكنت الحماية المدنية بالسويس، من إخماد حريق اندلع بشاحنة نقل مواد بترولية بطريق العين السخنة، وتم إزالة آثار الحادث من الطريق.

كانت النيران أشتعلت بسيارة نقل مواد بترولية محملة بالبنزين بطريق السويس- العين السخنة بعد تعرضها للانقلاب عقب انفجار إطاراتها، وقامت سيارات الحماية المدنية بالسيطرة على حريق السيارة.

وقال العميد محمد الدفراوى، قائد مرور السويس، أن السيارة النقل كانت بطريق العين السخنة وتعرضت للانقلاب بسبب انفجار الأطار الخلفى وتم التعامل معها، مؤكدا انتظام حركة سير السيارات بالطريق.

وأكد الدفراوى، أن قائد السيارة لقى مصرعه، خلال محاولته القفز من السيارة أثناء انقلابها، ولكنها انقلبت على الجهه التى قفز اليها، مما تسبب فى مصرعه.

وأكد قائد مرور السويس، أنة تم إبعاد السيارة عن الطريق، وحاليا الطريق منتظم، وتم إخماد النيران بالسيارة.

حريق السيارة (1)

حريق السيارة (2)

حريق السيارة (3)


>- مصرع سائق إثر اشتعال النيران بشاحنة نقل بنزين على طريق السخنة بالسويس

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