تأخر إقلاع 10 رحلات تابعة لمصر للطيران عن موعدها

شهد مطار القاهرة اليوم، الجمعة، تأخر إقلاع 10 رحلات جوية تابعة لشركة مصر للطيران عن مواعيد إقلاعها المحدد بجداول التشغيل.

وقالت مصادر الملاحية، إن مطار القاهرة شهد تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران رقم 845 والمتجهة إلى الجزائر، التى كان مقر إقلاعها فى 8.45 من صباح اليوم، الجمعة، ورحلة رقم 791 والمتجهة إلى روما التى كان مقرر إقلاعها 9.40، ورحلة رقم 767 والمتجهة إلى ميونخ والتى كان مقرر إقلاعها فى 10.55، ورحلة رقم 789 والمتجهة إلى الرياض والتى كان مقرر لها 11.30، ورحلة رقم 671 والمتجهة إلى جدة، التى كان مقررا إقلاعها فى 11.30.

وأضافت المصادر أن مطار القاهرة شهد تأخر إقلاع رحلات مصر للطيران رقم 5771، والمتجهة إلى المدينة المنورة، ورحلة مصر للطيران 677 والمتجهة إلى المدينة المنورة، ورحلة رقم 647 والمتجهة إلى الرياض، إلى جانب رحلتين آخريين.

وتصل بذلك أعداد رحلات مصر للطيران المتأخرة إلى 20 رحلة، حيث مازال طيارى البوينج 737 مصرين على موقفهم، فى التباطئ فى التشغيل، والاعتذار عن الرحلات بأعذار مختلفة أو سواء بإجازة عارضة طارئة، أو لأسباب مرضية، لمطالبتهم بتفعيل اللائحة المالية الخاصة بالطيارين وفقا للنسب المتفق عليها.

واضطر قطاع العمليات بمصر للطيران إلى دمج بعض الرحلات والمناورة بالطرازات، وإلغاء ثلاث رحلات وتحويل ركابها إلى شركات أخرى أو تأجيل سفرهم إلى الرحلات القادمة أو سفرهم إلى محطات أخرى ومنها إلى المحطات المقررة لهم.