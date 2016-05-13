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لا عزاء للعرب.. البيت الأبيض يمنح إسرائيل أضخم هدية فى تاريخها

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لا عزاء للعرب.. البيت الأبيض يمنح إسرائيل أضخم هدية فى تاريخها لا عزاء للعرب.. البيت الأبيض يمنح إسرائيل أضخم هدية فى تاريخها
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن رئيس موظفى البيت الأبيض دينس مكدنيا، قال أن الولايات المتحدة الأمريكية تدير اتصالات مع إسرائيل حول حزمة مساعدات عسكرية، لتكون الأضخم فى تاريخ إسرائيل، والأكبر من أى دولة تحصل على مساعدات من الولايات المتحدة.

ونقلت الإذاعة عن "مكدنيا" قوله خلال كلمه له بمناسبة الاحتفال الذى أقامته السفارة الإسرائيلية بواشنطن بإقامة الدولة، أن إدارة الرئيس الأمريكى بارك أوباما ملتزمة بمنع إيران من امتلاك اسلحة نووية، وكذلك الحفاظ على أمن إسرائيل.

ومن جانبه، قال سفير إسرائيل بواشنطن رون درامر أنه يشكر التأييد الذى أبدته الإدارة الأمريكية لإسرائيل، وقال أن العلاقات بين الدولتين فى موقف يمتاز بالنجاح، وتنأى بنفسها عن الخلافات فيما يتعلق بالاتفاق النووى الإيرانى

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