أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

أفكار لتقسيم الراتب الشهري

Google+ Print

الجمعة 13-05-2016 18:10

لا بد من تقسيم الراتب الشهري منذ بداية الشهر من خلال تحديد المداخيل والمصاريف، ممّا يساعد في تلبية الاحتياجات على مدى شهر كامل، بدون الوقوع في عجز بالميزانية. وإليك الأفكار الآتية، في هذا المجال:

- حدّدي المصاريف الثابتة كالفواتير والأقساط الواجب دفعها مع بداية كلّ شهر.
- اشتري المواد الغذائية الأساسية بكميات كبيرة حتى نهاية الشهر، نظراً إلى أنّ الكميات الكبيرة غالباً ما تندرج ضمن عروضات مغرية.
- احتسبي مبلغاً للحالات الطارئة، كإصلاح عطل في السيارة، على سبيل المثال.
- خصّصي مبلغاً لتوفيره كل شهر من المصاريف غير الثابتة، وإضافته إلى مبلغ التوفير للشهر اللاحق أو وضعه في حسابك في البنك حتى يبقى بعيداً عن العين.
- تجنّبي شراء الكماليات في بداية الشهر، بل انتظري حتى منتصفه لإدراك ما إذا كنت قادرة على شرائها أو من الأفضل تأجيلها للشهر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي