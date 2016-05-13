أفكار لتقسيم الراتب الشهري

لا بد من تقسيم الراتب الشهري منذ بداية الشهر من خلال تحديد المداخيل والمصاريف، ممّا يساعد في تلبية الاحتياجات على مدى شهر كامل، بدون الوقوع في عجز بالميزانية. وإليك الأفكار الآتية، في هذا المجال:

- حدّدي المصاريف الثابتة كالفواتير والأقساط الواجب دفعها مع بداية كلّ شهر.

- اشتري المواد الغذائية الأساسية بكميات كبيرة حتى نهاية الشهر، نظراً إلى أنّ الكميات الكبيرة غالباً ما تندرج ضمن عروضات مغرية.

- احتسبي مبلغاً للحالات الطارئة، كإصلاح عطل في السيارة، على سبيل المثال.

- خصّصي مبلغاً لتوفيره كل شهر من المصاريف غير الثابتة، وإضافته إلى مبلغ التوفير للشهر اللاحق أو وضعه في حسابك في البنك حتى يبقى بعيداً عن العين.

- تجنّبي شراء الكماليات في بداية الشهر، بل انتظري حتى منتصفه لإدراك ما إذا كنت قادرة على شرائها أو من الأفضل تأجيلها للشهر المقبل.