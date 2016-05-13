بخطوات سهلة.. عالجى القىء عند طفلك

علاج القىء بشكل عام لدى الأطفال مشكلة تواجه الكثير من الأمهات اللاتى ينتابهن خوف شديد من إمكانية إصابة الطفل بمضاعفاته والمعروفة بجفاف الطفل، أو بنقصان حاد بوزنه وسوائله مما قد يعرضه للخطر.

الدكتور محمد صلاح أستاذ الأطفال أكد أن علاج القىء يجب أن يمر بعدة خطوات سليمة حتى لا يتعرض الطفل لمشكلة.

وقال: "يجب أن تنتظر الأم حوالى ساعة ليشرب الطفل القليل فالقليل من السوائل، فالطفل لا يجب أن يشرب فجأة، ويمكن تدريجيا أن تزيد الكمية على ربع فنصف كوب، وكلما حافظت الأم على العصائر الطبيعية أو السوائل الدافئة الهادئة على المعدة له كلما كان ذلك أفضل.

وتابع حديثه قائلا: لا بد أن يتناول الطفل طعام خفيف للغاية وغير دسم أو معقد، كل هذه الخطوات التدريجية سوف تساعد على إيقاف التقيؤ والشعور بالغثيان الشديد.

وحذر من إهمال علاج الطفل إذا ما تكرر القىء ولم تهدأ المعدة، مضيفا: "لابد حينها وبعد الانتهاء من كل تلك الخطوات أن يعرض الطفل على المختص على الفور لمعرفة السبب وراء عدم توقف القىء، كذلك لا يسمح لك بإعطاء طفلك أية عقاقير طبية إلا بعد استشارة الطبيب للحفاظ على سلامته، وتجنب الإصابة بالتطورات المرضية".

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