فينجر يؤكد بقاء والكوت في أرسنال ويطالب باستدعائه لليورو

أكد أرسين فينجر المدير الفني الفرنسي لأرسنال أن ثيو والكوت مهاجم الفريق باقي معهم خلال الموسم المقبل.

والكوت لا يلعب بصفة أساسية خلال الفترة الأخيرة في أرسنال، لكن مع إصابة داني ويلبيك الطويلة، يبدو أنه سيعود للتشكيل.

وقال فينجر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الجمعة: "والكوت كان يعاني فترة سيئة في مسيرته، لكنه عاد بقوة خلال الشهر الماضي واستعاد مستواه".

وأضاف "أعتقد أنه لابد أن يكون حاضرا مع منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا المقبلة، وسيكون له دورا إيجابيا إن شارك بها".

فينجر أتبع "مستقبله؟ ثيو والكوت سيكون معنا في أرسنال خلال الموسم المقبل".

يذكر أن والكوت هذا الموسم، سجل 9 أهداف وصنع ثلاثة في 42 مباراة خاضها بمختلف البطولات.