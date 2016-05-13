صوّتي للمطربة اللبنانية الأكثر أناقة!

تُعتبر النجمات اللبنانيات ولاسيما المطربات مثالاً يُحتذى به في الأناقة، وخاصة أنّهن سبّاقات في الموضة ويمتلكن الجرأة لمواكبة أحدث صيحاتها، وتتمتع كل منهن بأسلوب خاص يميزها عن غيرها. فأسلوب "هيفا وهبي" عصري ومُبتكر، و"مايا دياب" تتسم إطلالاتها بالجرأة والغرابة، أما "نانسي عجرم" فهي تفضل النمط الشبابي الأنيق.

سيرين عبد النور تلهمك إطلالات صيفية منعشة

ومن جهة أُخرى، فإن "يارا" تميل للنمط الأنثوي الرقيق على عكس "ميريام فارس" التي تفضل النمط الجذّاب والمتمرد، أما "نجوى كرم" فهي تعتبر ملكة الإطلالات الفخمة، و"اليسا" تجمع بأسلوبها بين الفخامة من جهة وبين العصرية من جهة أُخرى. وبالنسبة لـ"سيرين عبد النور" فنراها تميل أحياناً لـ اللوك الأنثوي الهادئ وأحياناً تختار كل ما هو جذاب وعصري، و"كارول سماحة" لا تستغني عن عصريتها أبداً بالرغم من أنها بدأت تميل أكثر للنمط الهادئ. وطبعاً أصبح من المعروف عن "نوال الزغبي" عشقها للتصاميم الفاخرة وخاصة على المسرح.

كل نجمة لبنانية لها ما يميزها في الموضة، لكن أنت من منهن تتوجينها ملكة على عرش الأناقة؟ شاركي بالتصويت لنكتشف النتيجة.