إطلالات مهرجان كان في اليوم الثاني فاقت التوقعات!

في اليوم الثاني من مهرجان " كان " في دورته ال 69 للعام 2016، بدت النجمات عازمات على اختيار أجمل فساتين السهرة خلال هذين الأسبوعين في مدينة " كان "، فكما كانت إطلالات السجادة الحمراء في اليوم الأول مُبهرة كذلك كانت في اليوم الثاني، بالاضافة إلى الكثير من الحفلات والفعاليات على هامش المهرجان.

بهذه الفساتين قابلت النجمات "اوباما" في البيت الأبيض!

ولعل أبرز حدث مساء أمس كان العرض الأول لفيلم "موني مونستر" Money Monster من بطولة "جورج كلوني" Georges Clooney الذي حضر حفل الافتتاح برفقة زوجته اللبنانية "امل علم الدين" التي تألقت في فستان منعش باللون الأصفر اختارته من دار "فيرساتشي" Versace، وكذلك حضرت "جوليا روبرتس" Julia Roberts البطلة الثانية في الفيلم وقد تألقت بدورها في فستان أنيق باللون الأسود اختارته من دار "أرماني" Armani.

ومن النجمات اللواتي أحببنا إطلالاتهن أمس على السجادة الحمراء "جيسيكا تشاستين" Jessica Chastain في فستان مُذهل اختارته من "الكسندر مكوين" Alexander McQueen، و"ايفا لونغوريا" Eva Longoria في فستان بقصة ذيل السمكة اختارته من "باميلا رولاند" Pamella Roland.

أما بالنسبة للحفلات على هامش المهرجان فقد رأينا النجمات يتألقت بحفل "شوبارد" Chopard حيث اختارت النجمة المُخضرمة "جوليان مور" Julainne Moore فستاناً ذهبياً من الترتر البرّاق من توقيع "الكسندر مكوين" Alexander McQueen ومجوهرات من "شوبارد" Choaprd عبارة عن أقراط ماسية متدلية، وخاتم مع ماسة صفراء. بينما تألقت النجمة "شيريل كول" Cheryl Cole في جامبسوت عصري حمل توقيع "زهير مراد" Zuhair Murad وقد تزيّنت بسوار ماسي لافت وأقراط ناعمة اختارتهما من "شوبارد" Chopard.

وفي حفل الـ "فانيتي فير" Vanity Fair الذي كان أقل رسمية شاهدنا النجمة "بلايك لايفلي" Blake Lively في إطلالة رائعة بالفعل حملت الطابع الفرنسي وتوقيع دار "شانيل" Chanel. أما "ايفا لونغوريا" Eva Longoria فقد اختارت إطلالة متمردة في بدلة رجالية.

كما كانت "كيندال جينير" Kendall Jenner من أكثر النجمات أناقة في حفل شركة "ماغنوم" Magnum حيث أطلت علينا بفستان ذي تصميم عصري اختارته من "فيرساتشي" Versace.

هذه هي أبرز اطلالات النجمات في مهرجان " كان " في يومه الثاني، شاهديها واختاري تلك المفضلة بالنسبة لك.