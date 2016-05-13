السيطرة على حريق هائل بمخزن مواد غذائية بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على حريق بمخزن مواد غذائية بمدينة قويسنا تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار، رئيس مباحث مركز شرطة قويسنا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية بمدينة قويسنا - دائرة المركز انتقلت قوات الحماية المدنية.

وتم إخماد الحريق الذى نشب بمخزن للمواد الغذائية على مساحة 120 مترا تقريباً بمنزل ملك المدعو قطب صبحى قطب – 51 عاما عامل بإدارة الأوقاف بقويسنا، ومقيم بذات الناحية يستأجره كمال مختار محمود يونس – 55 عاما بالمعاش ومقيم بذات الناحية ولم ينجم عن الحريق أى إصابات والتلفيات احتراق "محتويات المخزن من البضاعة".

وبسؤال المالك والمستأجر رجحا أن يكون ماس كهربائى سبب الحريق، ولم يتهما أحدا – ونفيا الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية، وبالفحص كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 3998 إدارى مركز قويسنا لسنة 2016 وجار العرض على النيابة.

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