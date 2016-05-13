إقبال متوسط فى أول ساعتين على انتخابات مهندسى الأقصر لاختيار النقيب

شهدت أول ساعتين لانتخابات نقابة المهندسين الأولى بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا على التصويت لاختيار نقيب المهندسين الأول للأقصر و14 عضوًا آخرين بالنقابة، وذلك بمقر نادى المدينة المنورة بالأقصر، وكامب مدينة إسنا.

وكانت نقابة المهندسين بمحافظة الأقصر، أعلنت عن استقبال أوراق الترشح لانتخابات نقابة المهندسين المقررة بالأقصر، وذلك لأول مرة بعد الإعلان عن تأسيس محافظة الأقصر، وذلك للمنافسة على 15 مقعدا بينها مقعد نقيب مهندسى الأقصر و14 عضوًا.

ومن جانبه صرح المهندس محمد محفوظ عضو نقابة المهندسين، بأن عدد الذين أعلنوا ترشحهم حتى الآن 59 مرشحا، يتنافس 5 منهم على مقعد النقيب، فيما يتنافس بقية المرشحين على عضوية مجلس النقابة الذى يتكون من 14 مقعدًا وهى "5 مقاعد مدنى، 5 مقاعد كهرباء، مقعدين ميكانيا، ومقعد عمارة، ومقعد غزل وكيمياء وتعدين".

وأضاف محفوظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم التقدم بأوراق الترشح إلى نقابة مهندسى قنا، وذلك لعدم وجود هيكل إدارى بنقابة مهندسى الأقصر، وأنه تم الانتهاء من تلقى الطعون والتنازلات، وتعقد الانتخابات تحت إشراف قضائى فى لجان إسنا والأقصر، وكان قد تم الإعلان رسميًا عن إنشاء نقابة مهندسين بالأقصر خلال الأشهر الماضية، والتى يبلغ عدد أعضائها 3200 عضو على مستوى المحافظة.

- مؤتمر انتخابى لدعم 15 مهندساً بـ"قائمة معاً" لخوض إنتخابات النقابة غداً الجمعة