منفذ طابا يستقبل 1438 سائحا قادمين من إيلات اليوم

قال اللواء باهر نور الدين، رئيس مدينة طابا، إن منفذ طابا استقبل اليوم الجمعة 1438 سائحا قادمين من إيلات الإسرائيلية لقضاء إجازتهم بمنتجعات وفنادق طابا ودهب وشرم الشيخ وكاترين.

وأضاف باهر تصريح لـ"اليوم السابع" أن 1480 سائحا غادروا المدينة بعد قضاء إجازتهم.

ومن جانبه أكد العميد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات فى طابا 22% ومدينة دهب 13%.

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