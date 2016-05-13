وزير الآثار يعلن انتهاء مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمحيط معبد إدفو

أعلن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمحيط معبد إدفو، خلال الاحتفالية الكبرى التى أقيمت بالمعبد صباح اليوم الجمعة.

وحضر الاحتفالية ستيفن بيكروفت السفير الأمريكى بالقاهرة، وشيرى كارلين مدير هيئة التنمية الدولية الأمريكية فى مصر، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والدكتور محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية، والمهندس وعبد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، ونصر سلامة مدير عام آثار أسوان والنوبة.

وقال العنانى، إن هذا المشروع تم بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتمويل من هيئة التنمية الدولية الأمريكية "USAID" والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار وزير الآثار إلى أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشاريع التى قامت بها الوزارة فى الفترة الأخيرة نظرا للخطورة البالغة التى تمثلها المياه الجوفية على الآثار، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير فى حمايتها ودرء الخطورة عنها ويضمن تجفيف أحجار أساساتها من التلف والتآكل.

وأوضح الدكتور محمود عفيفى، أنه تم البدء فى المشروع فى أغسطس 2013 على مرحلتين انتهت الأولى منها فى يونيو 2014، وانتهت المرحلة الثانية فى سبتمبر الماضى.

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